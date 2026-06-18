古川雄輝と「原因は自分にある。」の長野凌大がダブル主演する7月2日スタートのドラマ『普通の恋愛』（CBCテレビほか／毎週木曜深夜）より、メインビジュアル、原作者の直正也によるメインビジュアルの描き下ろしイラストが解禁。オープニング主題歌は長野の実弟がメンバーとして活躍する「VOKSY DAYS」による「Blooming」、エンディング主題歌は「ふたりはメリーバッドエンド」による「ひるほし」に決定した。【写真】ドラマ『