ダウンタウン・浜田雅功が相方（ゲスト）やスタッフと五分五分の立場でロケを行う大阪・ＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」（土曜・後１時５４分、関西ローカル）の２０日の放送に、相方として俳優・山崎育三郎が出演。“ミュージカル界のプリンス”として、浜ちゃんに粋なプレゼントを贈る。大阪・豊中市の阪急電鉄・庄内駅でのオープニングで、カメラに向かって「プリンスポーズ」をお見舞いする山崎に「それやめろ！」と、浜田はさっ