松本市では18日からハウス栽培のブドウの出荷が始まりました。生産者から持ち込まれたデラウェアの今年の出来は？ブドウの産地として知られる松本市里山辺地区で出荷が始まったハウス栽培のデラウェア。初日の18日、JA松本ハイランドの集荷所には2軒の生産者から約177キロが持ち込まれました。ブドウの糖度18度以上が出荷の基準ですが…「23.4度。相当高いです」JA松本ハイランド山口堅太郎さん「5月に気温が高かったということ