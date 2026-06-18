よさこい祭りを前に、高知市の園児たちが6月18日、競演場で踊り子に贈られるオリジナルメダルを飾り付けました。「オリジナルデコメダル」を飾り付けたのは、高知市の杉の子せと幼稚園の園児56人です。園児たちは鳴子をかたどったプラスチック板に、動物や食べ物など様々なデコレーションのパーツを飾りつけ、世界に一つだけのメダルを完成させていきます。■井上アナウンサー「鳴子の板に5分で完成しました。見