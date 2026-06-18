県条例により営業が禁止されている地域で性風俗店を営んだとして、静岡･藤枝市のマッサージ店経営の女が、17日、風営法違反の疑いで警察に逮捕されました。逮捕されたのは、藤枝市田沼のマッサージ店経営の62歳の女です。警察によりますと容疑者の女は、静岡県の条例により店舗型の性風俗店の営業が禁止された地域にもかかわらず、4月9日、自身が経営する藤枝市のマッサージ店「リラクゼーションAZIT」で