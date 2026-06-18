うその電話で現金をだまし取るいわゆる「オレオレ詐欺」に関与したとして、16歳の少年が再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、千葉県長南町本籍で無職の少年（16）です。警察によりますと少年は、氏名不詳の人物と共謀し、5月26日から27日にかけて、山形市内に住む70代女性に対し、親族を装って複数回にわたり電話をかけ、「現金が至急必要」などとうそを言い、現金をだまし取った疑いが持たれています。少年は26日、