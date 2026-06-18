【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・竹丸和幸―中日・金丸夢斗（１８時・東京ドーム）◆ヤクルト・吉村貢司郎―広島・ターノック（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・石田裕太郎―阪神・村上頌樹（１８時１５分・横浜）【パ・リーグ】◆日本ハム・伊藤大海―ソフトバンク・大津亮介（１８時・エスコンＦ）◆ロッテ・ジャクソン―楽天・荘司康誠（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・エスピノーザ―西武・高橋光成（１８