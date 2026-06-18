落語家の蜃気楼龍玉（しんきろう・りゅうぎょく、本名・加藤暢彦＝かとう・のぶひこ）さんが１１日午前８時、心不全のため亡くなった。５３歳だった。落語協会が発表した。龍玉さんの師匠で人間国宝の五街道雲助がこの日、公式サイトを更新し、龍玉さんを追悼した。雲助は公式サイトで訃報を報告し「あまりの急逝にただただ驚いています」と記した。龍玉さんは雲助の３番弟子。「入門当時から手のかかる末っ子でしたその思い