１７日の日本テレビ「上田と女が吠える夜」では、「１００円ショップ＆プチプラをこよなく愛する女ＳＰ」が放送された。加藤ローサ（４０）が登場。２０１１年と２０１４年に誕生した２人の男子がいる。透明感の美形にポニーテール。黒字に白の水玉模様のワンピ姿で出演し、「子供がスポーツやってるんで、１リットルとか２リットルの水筒を使うんです」とし、１００円ショップで売っている１・５〜２リットルの氷を作る袋を