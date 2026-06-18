6月18日午後、阿波市で警察のパトカーが、県外から手配のあったナンバーの車両を発見し追跡していたところ、不審車両は量販店駐車場に入ってパトカーに追突し、そのまま逃走しました。運転手らはその後、阿波市の山中に車両を放置して現在も逃走中で、警察が行方を追っています。