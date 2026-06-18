経営者らが署名した誓約書を持つ「愛知県ホストクラブ協議会」の山本洸嗣代表（左）ら＝18日午後、名古屋市恋愛感情に乗じた営業などを規制する改正風営法施行から1年を前に、名古屋市中区の繁華街栄で18日、クラブ経営者らでつくる「愛知県ホストクラブ協議会」の発足式が開かれた。出席者は風営法を順守し、従業員を違法なスカウトに関与させないなどとする誓約書に署名した。栄を中心に8グループ22店舗が加入し、誓約書の内