１８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて４１銭円安・ドル高の１ドル＝１６０円５９〜６０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円０６銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８４円８８〜９２銭で大方の取引を終えた。