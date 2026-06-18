マナー違反や肘掛け占拠などを発端に「新幹線のお隣さん問題」がSNS等で度々話題になっている。そうした中、お隣さんで心温まるエピソードがある。【映像】隣のおばあさんと…新幹線での心温まるエピソード投稿したのはプロボクサーの那須川天心選手。「新幹線に乗りました。隣の方が80歳のお婆さんで京都から横浜へ。誕生日を祝ってもらうらしいです。若い頃の話とか現在の話まで沢山話しました。あっという間の時間で携帯も