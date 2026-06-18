公用のスマートフォンを無断で持ち出し私的な通話に使用したとして、大館市消防本部の30代の男性職員が減給の懲戒処分となりました。18日付で減給10分の1.1か月の懲戒処分を受けたのは、大館市消防本部・警防課の30代の男性職員です。大館市消防本部によりますと男性職員は先月8日、有事の際に関係機関との連絡に使う公用のスマートフォンを無断で自宅に持ち帰りました。ほかの職員が利用しようとした際、見当たらない