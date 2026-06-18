美郷町の町有林で地元の小学生がブナの苗木を植えました。子どもたちは植樹活動を通して自然環境と水源の森の大切さを学びました。奥羽山脈のふもと、美郷町六郷東根にある標高776メートルの七滝山です。ブナなどの広葉樹が広がる水源の森として町民に親しまれています。豊かな自然を次の世代につなげていこうと毎年、地元の小学生がこの森でブナの植樹を行っています。美郷町松田知己町長「山から下をくぐってきた水を私