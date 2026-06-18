ライフジャケットを着せてもらい、プールへ入ったチワワ。気持ちよさそうに泳ぎ始めるかと思いきや、予想外すぎる行動を見せることとなったそうです。 なんともシュールなその光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で257万再生を突破。「犬の顔がｗ」「可愛すぎるｗｗ」などのコメントが寄せられています。 【動画：犬にライフジャケットを着せ、プールに入れた結果→『泳ぐかな』と思ったら…笑ってしまう『