「都市対抗野球」出場をかけた2次予選＝東北大会が18日、福島県で開幕しました。県第2代表・秋田市のJR秋田は、青森の弘前アレッズに快勝し2回戦に駒を進めました。 先攻のJR秋田は初回、金足農業高校出身で2018年の甲子園準優勝メンバー、菅原天空のスリーベースヒットでランナー2人をかえし先制します。終盤にも得点を重ね8対1で快勝しました。 JR秋田は19日の2回戦で、宮城第1代表、6年連続