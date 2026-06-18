KDDIは、神奈川県が実施する「かなトク！」において、対象店舗でau PAYを利用すると最大20％還元されるキャンペーンを実施する。期間は6月19日～9月6日だが、予算上限に達し次第終了となる。一部加盟店では、割引クーポンが配布される。 期間中、神奈川県内の対象店舗で、au PAYのコード決済を利用して支払うと、au PAY残高が還元される。還元率は、中小企業のお店の場合は最大20％、大企業のお