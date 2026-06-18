チームみらいの安野党首は18日、アメリカのAI新興企業アンソロピックの最新AIモデル「クロード・ミュトス5」などに対して、アメリカ政府が安全保障上の理由などから提供の停止を命じたことに触れて、「牧歌的なAI開発の時代が終わった」と述べ、AI開発におけるリスク管理が、新たな段階に入ったとの認識を示した。安野氏は「AIのモデルへのアクセスを、誰まで許して誰まで許さないかということが、いち企業の判断ではなく、政治的