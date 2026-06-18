注目の白毛馬のデビューが決まった。半姉に２１年の桜花賞などＧ１・３勝のソダシなどがいるスノーウィスパー（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ニューイヤーズデイ）は、２０日函館５Ｒ・２歳新馬戦（牝馬限定、芝１２００メートル＝１０頭立て）の出走が確定。鞍上は佐々木大輔騎手＝美浦・菊川正達厩舎＝が務める。同馬は１７日に函館・芝コースでブラックジャック（３歳未勝利）と併せ５ハロン６９秒１―１２秒３。最終追い