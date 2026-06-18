「バスケットボールの神様」と称されるマイケル・ジョーダン。しかし彼は高校時代、「背が低すぎる」という理由でチームから外された過去を持つ。ジョーダンが語った「私は9000本のシュートを外してきた。だからこそ成功できた」という言葉は、失敗こそが成功への糧であることを物語っている。なぜ一流のアスリートたちは挫折を力に変えられるのか。ジョーダンをはじめ、ヤニス・アデトクンボやジョージ・フォアマンらトップ選手た