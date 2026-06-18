◆ＮＰＢチャレンジカップ巨人３軍―四国ＩＬ徳島（１８日・丸亀）巨人３軍は１８日、四国遠征２戦目で徳島インディゴソックスと対戦する。１７日は香川オリーブガイナーズに５―３で勝利。控え野手がいないため投手の森本が代走、鈴木圭が代打で出場した。この日も控え野手なしで臨む。スタメンは以下の通り。亀田啓太捕手が左翼で出場する。１（右）相沢２（中）知念３（遊）川原田４（三）竹下５（捕）坂本達６（一）フ