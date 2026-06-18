気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの？」です。客からの理不尽な要求や暴言などを指す「カスタマーハラスメント」いわゆる「カスハラ」。こうした行為を防ぐために三重県では全国で初めて刑事罰を盛り込んだ条例案を18日、議会に示したということなんです。榎並大二郎キャスター：（実際にカスハラを目の当たりにしたことあるか？）まだカスハラって言葉がないくらいの高校生ぐらいのころなんですけど、牛丼屋