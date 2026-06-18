清水エスパルスは18日、MF宇野禅斗がブンデスリーガのボルシアMGへ完全移籍することを発表した。ボルシアMG側の発表によると、契約期間は2030年6月30日までの4年間。クラブ公式SNSによると、背番号は「47」に決まった。移籍金は公表されていないものの、大手現地メディア『スカイ・ドイツ』によると、50万ユーロ（約9300万円）程度の見込みだという。自身初の海外挑戦に際し、宇野は清水を通して次のようにコメントを発表。