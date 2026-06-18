キャッチボールする横浜ＤｅＮＡ・石田裕＝横浜交流戦明け初戦は石田裕に先発マウンドを託し、再スタートを切る。ここまで１１試合で３勝６敗の石田裕。開幕からローテーションを守り続け、リーグ６位の防御率２・２８。勝ち星に恵まれていないものの安定感は増しており、「チームが勢いに乗れるように投げたい」と意気込む。交流戦は２戦に登板し、白星はつかなかったが、パ・リーグ打者のレベルの高さも実感し「いい経験に