毎年5～6月は昇給の時期ですが、昇給した額が社会保険料のアップによって相殺されたため、収入増を実感できないという声があります。今回は、社会保険料・住民税・所得税について、給料に占める比率や決まり方などについて学んでみましょう。 社会保険料・住民税・所得税の比率 毎月の給料から源泉徴収される社会保険料には、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料があり、税には所得税と住民税があります。社会