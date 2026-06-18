「なぜか馬鹿にされる」「見下される」と悩んだことはありませんか。実は、馬鹿にされやすい人には共通する傾向があり、相手側の心理や環境も大きく影響しています。この記事では馬鹿にされる人の特徴や原因、人間関係を改善するための対処法について解説します。馬鹿にされる人の特徴馬鹿にされる人の特徴まずはじめに、馬鹿にされる人にはどのような特徴があるのか考えてみます。○自分の意見を強く言えない自分の意見を主張する