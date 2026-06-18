愛知県田原市で旬を迎えたメロン。収穫体験ができる農園から、名古屋で味わえる絶品メロンスイーツまで、この時期ならではの“メロン尽くし”スポットを紹介します。 ■メロンの産地・田原で楽しむ「メロン狩り」 メロンの名産地の一つ、愛知県田原市にある「日研農園」では、バンテリンドームの約半分にあたる約2ヘクタールの農園で、マスクメロンやイチゴを栽培しています。この時期は、「メロン