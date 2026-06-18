るるぶ&more.からの予約が便利！ ▶▶るるぶトラベルのお得な宿泊予約はコチラ！四万温泉の人気旅館・ホテル 四万温泉って？ 基本情報と歴史四万温泉（しまおんせん）は、群馬県吾妻郡中之条町に位置する温泉地。草津温泉・伊香保温泉とともに「群馬三名湯」と称されることが多く 、約1200年の歴史をもちます。四万温泉の名称の由来は、四万の湯が「四万（よんまん）の病を癒す霊泉」という伝説が由来になって