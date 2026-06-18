【モデルプレス＝2026/06/18】モデルの道端アンジェリカが6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子が剥離骨折したことを明かし、ギプス姿を公開した。【写真】40歳2児の母モデル「ギプスが痛々しい」金髪姿で松葉杖つく息子◆道端アンジェリカ、ギプス姿の息子公開道端は「ついにきた、男の子あるある…剥離骨折」と、息子が剥離骨折したことを告白。脚にギプスをはめ、松葉杖をついている金髪姿の息子を公開した。◆道