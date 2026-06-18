【モデルプレス＝2026/06/18】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが6月18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。子どもために作った手作りのお弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】46歳1児の母アナウンサー「せっかく手が込んでるのに」全残しされたおにぎり中心の弁当◆宮崎宣子、子どもへの手作り弁当公開宮崎は、子どものために作った弁当の写真を投稿。黄色い弁当箱に唐揚げや黒豆、ブロッコリーなど