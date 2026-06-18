元読売ジャイアンツ投手のチョ・ソンミンさんの娘であり、インフルエンサーとして活動するチェ・ジュンヒが、自身の健康状態について明かした。チェ・ジュンヒは6月18日、自身のSNSでファンとの「何でも質問してください」コーナーを実施し、近況を伝えた。【写真】チェ・ジュンヒ、“骨盤壊死”後の近況報告この日、あるファンから「大腿骨頭壊死（骨盤の壊死）は今も進行しているのですか？」と質問されると、チェ・ジュンヒは病