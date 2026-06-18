地下アイドルグループ「異世界アイドル☆パラレルパレード」のメンバー、「超星（ちょうせい）みるく」さんが2026年6月17日、「第六子の妊娠」を報告するXを投稿し、波紋を広げている。「妊娠6ヶ月に入り体調も落ち着いたのでご報告させて頂きます」異世界アイドル☆パラレルパレードは、"並行世界ネオアキバ"からやってきた「転生系アイドル」をコンセプトとしたアイドルグループだ。超星さんは17日、自身のXを更新し「私事ではご