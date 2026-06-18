6月16日から東京国立近代美術館で写真家・杉本博司の展示がスタート。現代では希少な“銀塩写真”の作品、約60点が並ぶほか、初公開となる新作、未公開資料なども公開される。銀塩写真で覗く、写真の奥深さ写真、建築、舞台芸術の演出などジャンルを超えて活動を続ける現代美術作家・杉本博司。彼の芸術の原点は銀塩写真だ。銀塩写真とは、光に反応する性質を持つハロゲン化銀をフィルムや印画紙に用いて画像を形成する写真のこと