完成した「観音寺スマートIC」提供：NEXCO西日本 香川県観音寺市の中心部近くに7月4日に開通する高速道路のインターチェンジが完成し、18日、お披露目されました。 新しいインターチェンジは高松自動車道の「さぬき豊中IC」と「大野原IC」の間にできた「観音寺スマートIC」です。7月4日午後3時に開通する予定です。 高松方面への入り口、松山からの降り口は高速道路の海側に、松山方面