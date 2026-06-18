北九州市は18日、大雨シーズンに備え、JR九州などと協定を結ぶと発表しました。列車が運転を見合わせた場合に、市の施設などを開放し、帰宅困難者を受け入れる態勢を整えます。北九州市の武内市長は会見で、災害時の帰宅困難者の支援について、市、JR西日本、JR九州、北九州観光コンベンション協会の4者で連携協定を結ぶと発表しました。協定締結は19日付で、大雨などで新幹線や在来線が止まった際に、北九州メッセや国際会