(客）「すごくきれいです…色も形も」(客）「見た目がかわいい」(客）「ぺろっといけちゃうんですよ。危険なおいしさです」静岡で今、行列必至で即完売の華やかな和菓子が話題となっています。これはカラフルな花かと思いきや…実は“あんこ”で作られたおはぎなんです。このビジュアルが話題となり開店直後からこの行列。（おはぎのハナサクヤ小鈴木 洋実さん）「一つ一つ手作業で作っているので数に限りがあって、土日には（開