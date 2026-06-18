日本の食卓に欠かせないマグロ。いま、クロマグロが近年にない豊漁ということなのですが、漁業関係者には歓迎されていないというのです。漁業の現場では、いまどんな問題が起きているのか。「魚はいるのに獲ってはいけない。」という現実がありました。白いご飯の上にたっぷり並べられたのは,、その希少性から「黒いダイヤ」とも呼ばれ高値で取引される「クロマグロ」です。一口食べれば・・・この表情。（客）「やばーい も