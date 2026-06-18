静岡県議会6月定例会が18日開会し、中東情勢を踏まえた物価高騰対策として、LPガス利用料の値下げ支援などを盛り込んだ補正予算案が上程されました。県議会6月定例会では、一般会計で91億余りを追加する補正予算案などが上程されました。物価高騰対策として、7月から9月の3か月を対象に、LPガスの消費者1戸あたり1100円の値引きを支援する費用として、9億8500万円などが盛り込まれています。このほか議会の中で知事は、県が再出発