静岡県の着工への判断や時期について注目されるリニア中央新幹線を巡って、JR東海による静岡市議会向けの説明会が、18日、初めて開かれました。この説明会は議会側からの要望で開かれたもので、冒頭、市議会の丹沢議長が「着工目前とも言われるこの時期に聞き取って、市民に伝えていくという責任がある」とあいさつしました。説明会では、JR東海から3月に完了した県の専門部会での対話内容に関して、環境保全措置や代償措置、モニ