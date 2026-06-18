初夏の味覚が関東地方に向けて出発です。「庄内メロン」の出荷式が18日、酒田市で行われました。庄内産のメロンは、酒田市などの砂丘地帯で栽培が盛んで、糖度が高く香りも良いのが特徴です。18日、酒田市浜中のJA庄内みどり選果場には、ハウス栽培されたメロンの「ルピアレッド」212ケースおよそ1トンが運び込まれました。今シーズンは春先から天候に恵まれて生育は順調に進み初出荷は1週間ほど早くなりました。糖度