インディーズ作品として伝説的な反響を呼び、商業版も累計100万部を突破した原作杉浦次郎・作画うめ丸が描く漫画『ニセモノの錬金術師』が、テレビTアニメ化されることが決定した。ティザービジュアルと記念PVが公開され、アニメーションは数々の人気ファンタジーを手掛けるパッショーネが制作する。【動画】公開された『ニセモノの錬金術師』アニメ化PVPVでは、原作：杉浦次郎先生のラフをもとに、作画：うめ丸先生がコミカラ