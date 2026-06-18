兵庫・尼崎で映画祭『“音”で楽しむ！MOVIXあまがさき 映画祭＜ライブ音響上映＞』 が7月8日〜13日に開催されることが決まり、上映ラインナップが発表された。【画像一覧】『“音”で楽しむ！MOVIXあまがさき 映画祭＜ライブ音響上映＞』 上映ラインナップMOVIXあまがさきで、ライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しめる映画祭