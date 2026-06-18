アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことについて、中国外務省の報道官は歓迎する考えを示しました。中国外務省林剣 報道官「アメリカとイランが覚書に署名したことは、緊張の緩和と停戦の維持に積極的な意義を持つ。中国はこれを歓迎する」そのうえで「アメリカとイランが約束を確実に履行するよう希望する」と述べています。