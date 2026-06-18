歌手の西野カナ(37)が18までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。ダイヤモンドの絵文字を添えた西野。デニムのボディコンミニドレスにデニムジャケットを合わせた衣装を披露した。ファンからは「全部最強なんだよね！！！！！カナやん最強！！！！」「天才的コーデ」「ギャル可愛すぎる！」「本当に30代ですか」「歌姫！」「このカナやんの衣装めっちゃ好きー！！」などのコメントが寄せられた。