ピラミッドの模型を手にポーズをとるWBO女子スーパーフライ級王者の昼田瑞希＝18日、東京都文京区5月にエジプトのカイロ近郊ギザで7度目の防衛に成功した世界ボクシング機構（WBO）女子スーパーフライ級王者の昼田瑞希（三迫）が18日、東京都内で記者会見し「自分でも驚くような経験だったけど、無事ベルトもしっかり守って帰ってくることができた」と笑みを浮かべて話した。ギザのピラミッド前の特設会場で実施された大型興行