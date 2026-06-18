曲芸師のラッキー幸治さん大阪府立上方演芸資料館（ワッハ上方）は18日、大きな功績を挙げた演芸人をたたえる「第29回上方演芸の殿堂入り」に、漫才コンビ「酒井くにお・とおる」と、2017年に死去した曲芸師のラッキー幸治さんを選んだと発表した。酒井くにお・とおるは、くにおさん（22年死去）ととおるさん（75）の兄弟で1970年にコンビを結成。くにおさんが弟に「とおるちゃん！」と呼びかけるギャグなどで人気を得た。97年