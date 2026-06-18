サッカー元日本代表の城彰二氏（51）が18日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）での経験談を語った。番組では、今大会出場チームの情報を紹介。イングランドは、米ミズーリ州の拠点からスパイクなどの用具が盗難されたり、近くで銃撃事件が起きるなど、トラブルが頻発している。海外でのトラブルやハプニングについて問われた城氏は、「98年フランス