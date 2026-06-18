クマがゴルフ練習場に現れ、現場は一時騒然となりました。17日午後6時半ごろ、秋田市外旭川のゴルフ練習場で撮影されたのは、林の付近を悠々と歩くクマ。多くのゴルフボールが転がる中、飛距離を示す表示の近くを動じる様子もなく歩き続けます。撮影した人によりますと、当時、場内には40人ほどの客がいて、突然現れたクマを刺激しないよう状況を見守ったということです。クマは場内を歩いたあと林の中に入り、姿が見えなくなりま