◇プロ野球パ・リーグ 日本ハムーソフトバンク(19日、エスコンフィールドHOKKAIDO)セ・パ交流戦が終了し、再びリーグ戦が再開。19日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われる、日本ハム対ソフトバンク戦の予告先発が発表されました。日本ハムの先発は伊藤大海投手。交流戦では3度先発し、阪神戦では今季初完封をマークするなど、2度の完投勝利としました。今季のチームは、ソフトバンク戦でここまで8戦全敗。チームに待望の勝利を届